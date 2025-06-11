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أكسيوس عن مسؤول أميركي: إسرائيل ترغب بإدراج قوات أميركية ضمن قوة المراقبة الأممية على الحدود مع سوريا

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:54
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