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الأونروا: نموذج توزيع المساعدات الإسرائيلي الأميركي في غزة يعرض الأرواح للخطر

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:36
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