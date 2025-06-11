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الرئيس الإيراني: سنواصل توظيف جميع الطاقات الدبلوماسية والسياسية لوقف الجرائم الاسرائيلية في غزة

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:38
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