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قائد بالحرس الوطني الأميركي: يسمح لقواتنا في لوس أنجلس باحتجاز الأفراد مؤقتا لحين وصول سلطات إنفاذ القانون

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:47
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