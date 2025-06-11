غادَرَ المُوفَدُ الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بَعدَ لِقائِهِ رئيس حزب القوات سمير جعجع في مِعراب مِن دُونِ الإِدلاءِ بِأَيِّ تَصريح

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