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وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوربية تصعد المواجهة عبر مطالبة عبثية بمعاقبة إيران لأنها مارست حقها بموجب الاتفاق النووي

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:24
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