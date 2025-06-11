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نيويورك تايمز عن مصادر: ترامب تلقى اتصالا من ماسك الاثنين ما أدى إلى تعبير علني عن الأسف من جانب ماسك اليوم

Lebanon 24
11-06-2025 | 13:49
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