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السفارة الأميركية في الكويت: لم نجر أي تعديل على عدد موظفينا ونواصل عملنا بشكل كامل

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:58
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