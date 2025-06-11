القناة 12 الإسرائيلية: الحاخام الحريدي لندو طالب أعضاء الكنيست من حزبه بتأجيل التصويت على حل الكنيست مدة أسبوع إذا تعهدت الحكومة بجدول زمني يلبي مطالبهم

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