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رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: وزير الدفاع أكد لنا أن إيران تعمل للحصول على سلاح نووي

Lebanon 24
11-06-2025 | 17:41
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