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الخارجية الأميركية: واشنطن تركز على وقف إطلاق النار في غزة لأن الرئيس ترمب عازم على ضمان انتهاء المذبحة

Lebanon 24
11-06-2025 | 17:57
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