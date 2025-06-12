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زحمة سير في وسط بيروت جرّاء انتشار الجيش تزامناً مع تحرّك مرتقب للعسكريين المتقاعدين (النهار)
Lebanon 24
12-06-2025
|
01:24
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