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إيران في رسالة إلى مجلس الأمن: التهديد للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران بل في الإجراءات الأحادية وغير القانونية

Lebanon 24
12-06-2025 | 02:38
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