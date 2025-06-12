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إيران في رسالة إلى مجلس الأمن: أي محاولة لإحياء قرارات سابقة لمجلس الأمن تعد خطوة غير شرعية قد تؤدي لزعزعة الاستقرار إقليميا ودوليا

Lebanon 24
12-06-2025 | 02:41
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