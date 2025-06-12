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هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية: التصعيد الخطير ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل غزة عن العالم الخارجي

Lebanon 24
12-06-2025 | 02:46
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