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المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تنينتي لـ "الجديد": مستمرون في دعم الجيش اللبناني ونطالب بإنسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:15
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