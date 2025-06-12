إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ومدير الموساد سيسافران للقاء المبعوث الأميركي ويتكوف قبل جولة المفاوضات النووية مع إيران المقررة الأحد

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