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الخارجية الإسرائيلية: يتعيّن على المجتمع الدولي الرد بحسم على عدم امتثال إيران واتخاذ التدابير اللازمة لمنعها من تطوير أسلحة نووية

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:38
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