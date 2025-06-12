تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أجرت اختبارات كجزء من خطة أوسع لإجراء "اختبار بارد" وهو عادةً الاختبار النهائي لبرنامج تطوير "انفجار داخلي" لسلاح نووي

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