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وكالة "فارس": الكشف عن وثائق قالت إيران إنها استولت عليها من إسرائيل تظهر تعاون غروسي الكامل مع إسرائيل

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:40
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