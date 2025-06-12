عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: ردنا على قرار مجلس المحافظين لن يكون رمزيًّا بل استراتيجيًّا ومدروسًا ومتناسبًا مع تصرفات الطرف الآخر

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