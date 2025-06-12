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المدعي العام التمييزي جمال الحجار يختم التحقيق مع الوزير السابق أمين سلام ويحيله إلى النيابة العامة المالية للإدعاء (الجديد)

Lebanon 24
12-06-2025 | 07:02
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