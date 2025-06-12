27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المبعوث الأممي لليمن: التقدم بطئ ومتعثر في محاولات عقد اجتماع بين الحوثيين والحكومة اليمنية
Lebanon 24
12-06-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي لليمن: هناك زيادة في الأعمال القتالية خاصة في مأرب
Lebanon 24
المبعوث الأممي لليمن: هناك زيادة في الأعمال القتالية خاصة في مأرب
12/06/2025 17:55:38
12/06/2025 17:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأممي لليمن: على المجتمع الدولي العمل لحماية المدنيين في اليمن
Lebanon 24
المبعوث الأممي لليمن: على المجتمع الدولي العمل لحماية المدنيين في اليمن
12/06/2025 17:55:38
12/06/2025 17:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأممي لسوريا: هناك تعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية
Lebanon 24
المبعوث الأممي لسوريا: هناك تعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية
12/06/2025 17:55:38
12/06/2025 17:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام اليمني: انهيار ورقة الحوثيين رسالة إلى طهران بأن زمن الحروب بالوكالة يتآكل
Lebanon 24
وزير الإعلام اليمني: انهيار ورقة الحوثيين رسالة إلى طهران بأن زمن الحروب بالوكالة يتآكل
12/06/2025 17:55:38
12/06/2025 17:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع الأميركي: عزّزنا دعمنا للأمن وقلّلنا من نفوذ الصين ودافعنا عن حرية الملاحة في البحر الأحمر
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: عزّزنا دعمنا للأمن وقلّلنا من نفوذ الصين ودافعنا عن حرية الملاحة في البحر الأحمر
10:40 | 2025-06-12
12/06/2025 10:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ. ف. ب" عن وزير ألماني: برلين لا تعتزم تسليم صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى لأوكرانيا
Lebanon 24
"أ. ف. ب" عن وزير ألماني: برلين لا تعتزم تسليم صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى لأوكرانيا
10:23 | 2025-06-12
12/06/2025 10:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: الأطفال في غزة يستيقظون أثناء العمليات الجراحية بسبب نقص المخدر
Lebanon 24
الأونروا: الأطفال في غزة يستيقظون أثناء العمليات الجراحية بسبب نقص المخدر
10:22 | 2025-06-12
12/06/2025 10:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب بريطانيا: نطالب بالإفراج عن الموطفين الأممين المحتجزين لدى الحوثيين
Lebanon 24
مندوب بريطانيا: نطالب بالإفراج عن الموطفين الأممين المحتجزين لدى الحوثيين
10:21 | 2025-06-12
12/06/2025 10:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: قوة عسكرية إسرائيلية تتألف من دبابات وناقلات جند وآليات توغلت اليوم في بيت جن بريف دمشق
Lebanon 24
الداخلية السورية: قوة عسكرية إسرائيلية تتألف من دبابات وناقلات جند وآليات توغلت اليوم في بيت جن بريف دمشق
10:18 | 2025-06-12
12/06/2025 10:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
13:41 | 2025-06-11
11/06/2025 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
15:41 | 2025-06-11
11/06/2025 03:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. ميريام فارس تُحدث ضجة بفيديو يجمعها بابنها وإطلالة لافتة
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. ميريام فارس تُحدث ضجة بفيديو يجمعها بابنها وإطلالة لافتة
12:00 | 2025-06-11
11/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:40 | 2025-06-12
وزير الدفاع الأميركي: عزّزنا دعمنا للأمن وقلّلنا من نفوذ الصين ودافعنا عن حرية الملاحة في البحر الأحمر
10:23 | 2025-06-12
"أ. ف. ب" عن وزير ألماني: برلين لا تعتزم تسليم صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى لأوكرانيا
10:22 | 2025-06-12
الأونروا: الأطفال في غزة يستيقظون أثناء العمليات الجراحية بسبب نقص المخدر
10:21 | 2025-06-12
مندوب بريطانيا: نطالب بالإفراج عن الموطفين الأممين المحتجزين لدى الحوثيين
10:18 | 2025-06-12
الداخلية السورية: قوة عسكرية إسرائيلية تتألف من دبابات وناقلات جند وآليات توغلت اليوم في بيت جن بريف دمشق
10:17 | 2025-06-12
المبعوث الأممي لليمن: هناك زيادة في الأعمال القتالية خاصة في مأرب
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
12/06/2025 17:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
12/06/2025 17:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
12/06/2025 17:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24