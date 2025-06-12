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السفير الأميركي في إسرائيل: ضربة إسرائيلية لإيران دون ضوء أخضر منا هو احتمال ضعيف جدا

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:11
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