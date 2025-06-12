Advertisement

أخبار عاجلة

"أ. ف. ب" عن وزير ألماني: برلين لا تعتزم تسليم صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى لأوكرانيا

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميرتس: سنساعد أوكرانيا في إنتاج صواريخ بعيدة المدى
lebanon 24
12/06/2025 17:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: تحدثت مع ميرتس حول تزويدنا بصواريخ "توروس" ذات المدى البعيد
lebanon 24
12/06/2025 17:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سننتج أسلحة بعيدة المدى ومسيّرات في أوكرانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
12/06/2025 17:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر: إيران تستعد لإرسال منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا
lebanon 24
12/06/2025 17:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:40 | 2025-06-12
10:22 | 2025-06-12
10:21 | 2025-06-12
10:18 | 2025-06-12
10:17 | 2025-06-12
10:11 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24