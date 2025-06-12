Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: عزّزنا دعمنا للأمن وقلّلنا من نفوذ الصين ودافعنا عن حرية الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات ترحب بإعلان سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والذي سيعزز حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن
lebanon 24
12/06/2025 17:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مهمة أسبيدس الأوروبية: الملاحة بالبحر الأحمر لا تزال أقل من معدلها قبل هجمات الحوثيين
lebanon 24
12/06/2025 17:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي: نأمل رفع الضرر عن الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين
lebanon 24
12/06/2025 17:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء العماني: نقدر الدور "البنّاء" لترامب في إعادة الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأحمر
lebanon 24
12/06/2025 17:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:23 | 2025-06-12
10:22 | 2025-06-12
10:21 | 2025-06-12
10:18 | 2025-06-12
10:17 | 2025-06-12
10:11 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24