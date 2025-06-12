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حماس:عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حرميش رد مشروع على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:11
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