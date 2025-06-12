مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بعد زيارته ميقاتي: الفرحة اليوم في مدينة طرابلس هي بلم الشمل وقد أصبح لدينا مجلس بلدي واحد على قلب واحد ورؤية واحدة ونسيج واحد

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