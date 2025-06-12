Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب اليمن: كل جهود السلام فشلت لأن الطرف الآخر لا يرغب بالحل

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب اليمن بمجلس الأمن: لن يتحق السلام في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
13/06/2025 04:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ نعيم قاسم: الدولة هي المسؤولة وإذا فشلت في أدائها فإن الخيارات الأخرى موجودة والمقاومة لا تسكت على ضيم ولا تستسلم وهي تصبر وتعطي وقتاً لكن يجب التحرك
lebanon 24
13/06/2025 04:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الليبية: أطراف لبنانية لا ترغب بحل قضية "موسى الصدر" (الحدث)
lebanon 24
13/06/2025 04:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: منظومة "ثاد" الصاروخية الأميركية فشلت في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
lebanon 24
13/06/2025 04:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:52 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:37 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:26 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2025-06-12
18:44 | 2025-06-12
18:37 | 2025-06-12
18:36 | 2025-06-12
18:26 | 2025-06-12
18:25 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24