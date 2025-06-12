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"رويترز" عن وزير خارجية إيطاليا: لا مؤشرات على هجوم عسكري إسرائيلي وشيك على إيران

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:40
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