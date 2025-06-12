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نائب المتحدث باسم غوتيريش: انقطاع شبكة الإنترنت بغزة يعتقد أنه ناتج عن عمليات عسكرية مكثفة

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:22
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