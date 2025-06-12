الموفد الفرنسي جان إيف لودريان: يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار بكل أبعاده وتفعيل آلية المراقبة القائمة للوقاية من التهديدات والتعامل مع أي خطر دون تصعيد (LBCI)

Lebanon 24