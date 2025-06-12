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لودريان: أكثر ما يلفت إنتباهي أنه من الآن فصاعدًا هناك دولة لبنانية وهي تعمل لكن ليس بكامل طاقتها بعد واستعدنا شكلًا من أشكال الإستقرار الأساسي بعد سنوات عديدة من الجمود وعدم الكفاءة وهذه قوة كبيرة (LBCI)

Lebanon 24
12-06-2025 | 13:38
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