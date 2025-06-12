لودريان: احتكار السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة وتنفيذ هذا المبدأ يقع على عاتق سلطات الدولة وأنا أؤيد نهج الرئيس عون بشكل كامل فهو يجمع بين الحزم والحذر وهذا ما يُفترض أن يميز دور رئيس الجمهورية (LBCI)

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