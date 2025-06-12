رسامني لـmtv: ندرك جيّداً ما قد يفعله الإسرائيلي بمطار بيروت بخصوص هبوط الطائرة الإيرانية وتواصلتُ مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومع وليد جنبلاط واتُخذ القرار بعدم هبوطها نظراً لجدية التهديد الإسرائيلي

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