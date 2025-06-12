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الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار "غير ملزم" لوقف النار غزة

Lebanon 24
12-06-2025 | 16:18
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