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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي: قد نهاجم الأحد إن لم توافق طهران على وقف إنتاج مواد تستخدم لصنع قنبلة ذرية

Lebanon 24
12-06-2025 | 17:07
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