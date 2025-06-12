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الخارجية الأميركية: ينبغي على المواطنين الأميركيين معرفة موقع أقرب ملجأ في حال وقوع أعمال عدائية

Lebanon 24
12-06-2025 | 18:20
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