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عمدة لوس أنجلوس: حظر التجول سيظل سارياً في أجزاء من وسط مدينة لوس أنجلوس في ظل استمرار الاحتجاجات

Lebanon 24
12-06-2025 | 18:22
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