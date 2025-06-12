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"أكسيوس": ترمب لم ينسق تصريحه مع تل أبيب حبن حثّ أسرائيل على عدم ضرب ⁧‫إيران‬⁩ أثناء المحادثات

Lebanon 24
12-06-2025 | 18:52
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