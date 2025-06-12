نتنياهو: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز واستهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

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