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الناطق باسم الحكومة الأردنية: ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:39
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