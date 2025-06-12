Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو يطالب الإسرائيليين بالامتثال للتوجيهات العسكرية بشأن تدابير السلامة العامة

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"اليازا": عشوائية اللوحات الاعلانية مشكلة خطيرة تهدد السلامة العامة والبيئة
lebanon 24
13/06/2025 08:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لحماية نتنياهو... تدابير عاجلة لـ"الشاباك"
lebanon 24
13/06/2025 08:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة البريطانية تجيز توجيه اتهامات لشخص في حادث دهس في ليفربول
lebanon 24
13/06/2025 08:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر إسرائيلية: ترمب تجاهل مطالب نتنياهو بشأن طريقة التعامل مع سوريا
lebanon 24
13/06/2025 08:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:20 | 2025-06-13
01:19 | 2025-06-13
01:18 | 2025-06-13
01:15 | 2025-06-13
01:12 | 2025-06-13
01:10 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24