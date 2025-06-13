Advertisement

أخبار عاجلة

فلايت رادار: الطيران المدني يتجنب اجواء إيران والعراق وسوريا ولبنان والأردن واسرائيل

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إيران تعاني في سوريا والعراق ولبنان واليمن وحزب الله جلب البؤس إلى لبنان
lebanon 24
13/06/2025 08:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطيران المدني الكويتية: بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أثناء رحلة لطيران الخليج
lebanon 24
13/06/2025 08:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي المُعادي ينفذ طلعات جوية في أجواء مناطق عدّة في الجنوب
lebanon 24
13/06/2025 08:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: نواصل العمل مع أميركا وإسرائيل ولبنان لمعالجة الوضع في الجنوب
lebanon 24
13/06/2025 08:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:27 | 2025-06-13
01:20 | 2025-06-13
01:19 | 2025-06-13
01:18 | 2025-06-13
01:15 | 2025-06-13
01:12 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24