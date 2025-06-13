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هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: استهدفنا 10 علماء نوويين إيرانيين

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:16
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نتنياهو: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز واستهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
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13/06/2025 08:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/06/2025 08:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
13/06/2025 08:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: محاولات إسرائيلية للتأثير على الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالاتفاق النووي مع #إيران
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13/06/2025 08:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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