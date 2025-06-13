شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة (LBCI)

Lebanon 24