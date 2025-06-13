Advertisement

أخبار عاجلة

قبرص تعلن استعدادها لإعادة الرعايا الأجانب من المنطقة لبلادهم بسبب التوترات (العربية)

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بسبب تزايد التوترات الإقليمية تنصح الولايات المتحدة رعاياها في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا بتوخي المزيد من الحرص
lebanon 24
13/06/2025 11:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول قبرصي: سوريا تسلّمت 60 مواطنا حاولوا العبور بحرا إلى قبرص
lebanon 24
13/06/2025 11:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يغلق مجاله الجوي موقتاً بسبب تصاعد التوتر في المنطقة (الحدث)
lebanon 24
13/06/2025 11:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: جامعة هارفرد تقاضي إدارة ترامب بسبب منعها من تسجيل الطلاب الأجانب
lebanon 24
13/06/2025 11:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:51 | 2025-06-13
04:50 | 2025-06-13
04:48 | 2025-06-13
04:44 | 2025-06-13
04:41 | 2025-06-13
04:37 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24