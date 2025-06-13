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مؤشر بورصة دبي يهبط 4.3% في بداية التعاملات بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:09
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