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الأمن الأردني يطلب من الأردنيين عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم (الجزيرة)

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:46
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