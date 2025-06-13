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هيئة البث الإسرائيلية: الموساد أقام معسكر مسيّرات داخل إيران لاستهداف قواعد الصواريخ

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:03
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